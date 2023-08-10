Сыгран седьмой тур на шахматном турнире в Санта-Крус-де-ла-Пальма

Единоличным лидером на международном шахматном турнире в Санта-Крус-де-ла-Пальма (Испания) стал Дэниэл Эдуардо Палветт Марин после седьмого тура 10 августа, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.