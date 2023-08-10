smi.today

4 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор сапожков
    Наш ширпотреб и так не особо ценится, а тут еще и цены хотят поднять...ОДНАКО....«АвтоВАЗ» уточнил...
  • leonid
    маляр-штукатур обещает. Обещанного три года ждут.Замглавы МО Украи...
  • саша дмитренко
    поскорее бы,,,Затулин потребова...

Сыгран седьмой тур на шахматном турнире в Санта-Крус-де-ла-Пальма

Сыгран седьмой тур на шахматном турнире в Санта-Крус-де-ла-Пальма

Единоличным лидером на международном шахматном турнире в Санта-Крус-де-ла-Пальма (Испания) стал Дэниэл Эдуардо Палветт Марин после седьмого тура 10 августа, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх