В Барнауле не будет новогоднего салюта "в рамках открытия снежного городка"

Ранее в России общественники и депутаты вновь выступили с инициативой отменить фейерверки, как это было в 2023 году В Барнауле на площади Сахарова, которая традиционна становится главной новогодней площадкой в городе, не будет новогоднего салюта, сообщили в мэрии.