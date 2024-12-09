В Барнауле не будет новогоднего салюта "в рамках открытия снежного городка"

Ранее в России общественники и депутаты вновь выступили с инициативой отменить фейерверки, как это было в 2023 году В Барнауле на площади Сахарова, которая традиционна становится главной новогодней площадкой в городе, не будет новогоднего салюта, сообщили в мэрии.
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