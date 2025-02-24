Минобороны РФ: экипаж Ка-52М ликвидировал бронетехнику ВСУ в Курской области

Также был уничтожен личный состав противника Российский вертолет Ка-52М ликвидировал личный состав и бронированную технику украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии