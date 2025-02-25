Ефимов: город утвердил размещение более 90 тыс км инженерных сетей в 2024 г

В 2024 году Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) утвердил более 30 проектов планировки территории (ППТ), в рамках которых будет размещено свыше 90 тысяч километров линейных объектов инженерной инфраструктуры, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.