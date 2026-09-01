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Газета.ру

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Мишустин заверил школьников, что математика 100% поможет в жизни

Мишустин заверил школьников, что математика 100% поможет в жизни

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с учениками начального математического класса школы в подмосковном Домодедово заверил, что математика обязательно поможет в жизни.

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