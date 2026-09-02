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Виталий Королев ввел новые стандарты обеспечения больниц

Виталий Королев ввел новые стандарты обеспечения больниц

Виталий Королев ввел новые стандарты обеспечения больниц бельём и оборудованием — на заседании Бюджетной комиссии выделены средства на закупку 16 тысяч комплектов постельного белья для 56 медучреждений.

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