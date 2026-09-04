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Вопросы по южным направлениям, на которые до сих пор нет ответа

Вопросы по южным направлениям, на которые до сих пор нет ответа

В междуречье р. Волчья и р. Мокрые Ялы (полоса ответственности 29-й ОА группировки войск «Восток») в настоящий момент раскинулась обширная серая зона.

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