Hyunjin "Contradicting" | [Stray Kids : SKZ-RECORD]

현진(Hyunjin) "Contradicting" | [Stray Kids(스트레이 키즈) : SKZ-RECORD(슼즈 레코드)] [Credits] Lyrics by : 현진 Composed by : 현진, 방찬 (3RACHA) Arranged by : 방찬 (3RACHA), Nickko Young Original Publisher : JYP Publishing (KOMCA), Copyright Control [Hyunjin "Contradicting" Lyrics] Why is love so contradicting I can't stop it so addicting Why is love so Why is love so 우리의 따뜻했던 시간들은 어느새 빛을 잃고 떠다니는 와중에 머릿속에 잠식돼 이젠 서로의 사유를 논해 난 사랑이란 게 한순간에 꺼지지 않기에 아무리 물을 마셔도 건조한 기분이야 속절없이 밤을 삼킨다 혹여나 들키진 않을까 이불 덮은 다음 애써 억누르며 버틴다 난 사랑이란 감정에 기한 따윈 없어 돌아간다 해도 같은 실수의 반복 티가 나나 봐 솔직함과 거짓의 혼돈 I loved you but 결말은 남들과 같어 Why is love so contradicting I can't stop it so addicting Why is love so Why is love so Why is love so contradicting I can't stop it so addicting Just fade away Just get away 마치 종점 없이 달리는 기차를 탄 기분 너와 내가 느꼈던 바람은 잠들고 축복받는 기분의 햇살도 잠시 너의 눈망울은 어느새 파도에 삼켜져 차가워진 맘속엔 서리가 맺혀 티가 나나 봐 닦아도 금방 또 생겨 약속했던 것들의 행방은 이제 물거품이 되어 사라져 눈앞에서 멀리 So I just wanna go back 우리의 시간들은 어느새 또 공백 소설로 시작해 이젠 마지막 장을 적다가 시를 썼네 추억들의 내용은 뒤로 잠시 이별의 짧은 문단의 깊이에 서러움과 새로움이 이걸 또 장식해 손끝으로 써가는 음률에 crying all day Why is love so contradicting I can't stop it so addicting Just fade away Just get away Why is love so contradicting I can't stop it so addicting Just fade away Just get away