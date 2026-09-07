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Газета.ру

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Жулин назвал Трусову героиней после исполнения четверного лутца

Жулин назвал Трусову героиней после исполнения четверного лутца

Тренер Александр Жулин назвал фигуристку Александру Игнатову (Трусову) героиней после исполнения четверного прыжка на турнире серии «Челленджер» в Токио, передает РИА Новости.

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