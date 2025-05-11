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Fan ID введут на Кубке и Суперкубке России – для стадионов клубов РПЛ (Иван Карпов)

Fan ID введут на Кубке и Суперкубке России – для стадионов клубов РПЛ (Иван Карпов)

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на письмо Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ, которое в начале апреля получили участвующие в реализации идеи ведомства.

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