Алаудинов назвал причину, по которой Запад не примет Украину в НАТО

Запад с высокой долей вероятности не примет Украину в Североатлантический альянс, так Вашингтон и Брюссель не желают прямого столкновения с Россией, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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