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Чимаев – Перейре: «10 декабря, погнали! Я уже согласился»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев сообщил, что его бой с чемпионом среднего дивизиона Алексом Перейрой может пройти 10 декабря.

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