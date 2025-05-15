Прокуратура Ельца восстановила право инвалида на льготные лекарства

В Ельце прокуратура решила проблему с обеспечением медикаментами местной жительницы с инвалидностью. 66-летняя женщина, страдающая тяжелым хроническим заболеванием, долгое время не могла получить положенные ей по закону жизненно необходимые препараты.
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