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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Прокуратура Ельца восстановила право инвалида на льготные лекарства

Прокуратура Ельца восстановила право инвалида на льготные лекарства

В Ельце прокуратура решила проблему с обеспечением медикаментами местной жительницы с инвалидностью. 66-летняя женщина, страдающая тяжелым хроническим заболеванием, долгое время не могла получить положенные ей по закону жизненно необходимые препараты.

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