«Я не смогу вернуться на свадьбу, я в тюрьме» — 11 историй о трешевых свадьбах

Предполагается, что свадьба — одно из важнейших событий в жизни: в этот день люди надолго связывают свою жизнь с любимым человеком на виду у семьи и друзей и тратят кучу денег, чтобы все выглядело прекрасно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Они контролировал...
- Они контролировал...
- ХЛ Они контролировал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым