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Ольга Бузова сообщила о просьбах петь под фонограмму на съемках телешоу

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что ее часто просят петь под фонограмму. Она поделилась этой информацией в интервью с изданием “Страсти” на мероприятии, посвященном ее двадцатилетию на телевидении.

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