Ольга Бузова сообщила о просьбах петь под фонограмму на съемках телешоу

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что ее часто просят петь под фонограмму. Она поделилась этой информацией в интервью с изданием “Страсти” на мероприятии, посвященном ее двадцатилетию на телевидении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии