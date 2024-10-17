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Ганчев: на стороне ВСУ действуют военные из Польши, Франции и ФРГ

Ганчев: на стороне ВСУ действуют военные из Польши, Франции и ФРГ

В настоящее время в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют натовские военнослужащие, в том числе немецкие, польские и французские, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева.

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