Ганчев: на стороне ВСУ действуют военные из Польши, Франции и ФРГ

В настоящее время в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют натовские военнослужащие, в том числе немецкие, польские и французские, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева.
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