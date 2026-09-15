Продажи авто в Индии в августе взлетели

Продажи автомобилей в Индии в августе выросли более чем на треть по сравнению с 2025 годом, сообщает 15 сентября The Economic Times, ссылаясь на данные общества индийских производителей автомобилей Рост продаж составил 36,5% в годовом выражении — до 439 309 единиц, отмечается в статистике.