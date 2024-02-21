15 смешных переписок, чтобы отвлечься от серых будней

Любите ли вы читать смешные переписки так, как это любим делать мы? В этом нет ничего крамольного. Люди сами публикуют в сети скриншоты своих смс-диалогов, когда они получились ну очень смешными или остроумными, так что невозможно не поделиться с другими.
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