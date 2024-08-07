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Царьград

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Удар по России и Европе показан на картах: Четыре цели атаки под Курском

Удар по России и Европе показан на картах: Четыре цели атаки под Курском

Начиная с раннего утра вторника, 6 августа, Курская область находится под ожесточённым ударом украинских сил, начавших полномасштабную общевойсковую операцию.

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