Народный фронт вооружил челябинский "народный полк", чьи изделия спасли танковый экипаж. "Зонтики" от АНО "Золотые руки Ангела" из Челябинска однажды спасли 15 бойцов из горящего танка.
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