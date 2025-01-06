Штаты получат на Украине дырку от бублика.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова "Неужели Трамп отдаст Путину украинские ресурсы на 26 триллионов долларов?" — под таким заголовком вышла недавно статья в Washington Post.
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