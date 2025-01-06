Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Штаты получат на Украине дырку от бублика.

Штаты получат на Украине дырку от бублика.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова "Неужели Трамп отдаст Путину украинские ресурсы на 26 триллионов долларов?" — под таким заголовком вышла недавно статья в Washington Post.

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Комментарии
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ЛР
ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
ДУМАЮ ПУТИН НА ИХ КОЗНИ ПРОДУМАЛ КОНТР ХОДЫ.НЕ ОТДАСТ!!! НЕДРА НАШИ.
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19 час.
Часовщик
А контр ход,здесь один,освобождать исконно русские земли.
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13 час.

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