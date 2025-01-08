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В МО Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США

В МО Франции рассказали, чем опасно вхождение Маска в администрацию США

Глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню выразил обеспокоенность по поводу возможного влияния Илона Маска, руководителя частной космической компании SpaceX, на космическую отрасль Европейского союза.

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