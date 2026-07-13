Прокуратура контролирует проверку видео с избиением ребенка в Казани

Прокуратура РТ взяла на контроль проверку видео с избиением ребенка в Казани. Ранее «Татар-информ» сообщал, что во дворе жилого дома на улице Назарбаева в Казани некий агрессивный мужчина, предположительно отец мальчика, наносил ребенку побои, едва ли не швыряя его на асфальт, замахивался на него руками и даже пытался пнуть по голове.