Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X раскритиковал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о возможностях России.
На Западе высмеяли слова Каллас о России
Комментарии
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Eduard
Пустт расскажет как в Эстонии деньги СССР украли,которые вернутт должны были!
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15 час.
Eduard
А что ей до Америки,России?
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15 час.
СЗ
Сергей Захаров
Интересно у нее дети есть и она оних думает? Оих будущем похожа на кукушку там яйца подложила там ещё другим подкинула. И что с ними будет ей до кукушке?
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8 час.
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