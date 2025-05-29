Власти Нижнего Новгорода заявили о ликвидации свалки после пожара

В Канавинском районе Нижнего Новгорода ведется активная работа по устранению навалов мусора. Ранее территория оказалась охвачена огнем, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные местной администрации.
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