Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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FPV-дрон уничтожил диверсантов-водолазов ВСУ в Херсонской области

FPV-дрон уничтожил диверсантов-водолазов ВСУ в Херсонской области

Операторы беспилотных летательных аппаратов арктического мотострелкового соединения из состава группировки войск «Днепр» уничтожили ударом FPV-дрона двух диверсантов-водолазов ВСУ со спецснаряжением на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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