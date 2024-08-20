FPV-дрон уничтожил диверсантов-водолазов ВСУ в Херсонской области

Операторы беспилотных летательных аппаратов арктического мотострелкового соединения из состава группировки войск «Днепр» уничтожили ударом FPV-дрона двух диверсантов-водолазов ВСУ со спецснаряжением на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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