В Душанбе вручили стипендии Посла Китайской Народной Республики в Таджикистане за 2024 год

Источник: «Ховар» Торжественная церемония вручения стипендий Посла Китайской Народной Республики в Таджикистане за 2024 год состоялась 30-го октября в Институте Конфуция при Таджикском национальном университете, сообщает корреспондент НИАТ «Ховар».
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