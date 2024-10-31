Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Душанбе вручили стипендии Посла Китайской Народной Республики в Таджикистане за 2024 год

Источник: «Ховар» Торжественная церемония вручения стипендий Посла Китайской Народной Республики в Таджикистане за 2024 год состоялась 30-го октября в Институте Конфуция при Таджикском национальном университете, сообщает корреспондент НИАТ «Ховар».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх