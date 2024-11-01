"Информация о любителях не совсем точная": в Брунее рассказали о матче с Россией

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена прокомментировала информацию о том, что на матч с Россией отправится не основной состав сборной Брунея, отметив, что это не так, передает Sport24.
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