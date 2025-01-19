В Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Очередную инициативу киевского режима о переименовании связанных с Россией и СССР географических объектов подавляющее большинство украинских пользователей Telegram-каналов оценивают либо как "распил" бюджетных денег, либо как клоунаду со стороны властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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