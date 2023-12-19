Политолог Перла: США полностью утратили мировое господство

США окончательно утратили мировое господство. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя недавнюю встречу президента России Владимира Путина с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в Москве.
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