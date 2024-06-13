Финита ля комедия: Премьер Армении наконец дал честный ответ на вопрос о членстве в ОДКБ

Никол Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ следующим шагомГлава армянского правительства в ходе сегодняшнего выступления снова раскритиковал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обвинив её в невыполнении своих договорных обязательств в 2021 и 2022 годах.