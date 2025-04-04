НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Слот о том, что Оуэну «мало» чемпионства «Ливерпуля»: «Майкл в курсе, что у нас один титул за 35 лет? Если можешь стать чемпионом с этим клубом, остальное не имеет значения»

Майкл Оуэн, общаясь с Вирджилом ван Дейком после мерсисайдского дерби, отметил, что вылет из Лиги чемпионов и поражение в финале Кубка английской лиги оставят «горький привкус», даже несмотря на вероятное чемпионство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх