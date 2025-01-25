ПРЯМО СЕЙЧАС‼️ В СУЗДАЛЕ ПРОХОДИТ ФИНАЛ Воспитанники Новоаннинской ДЮСШ представляют Волгоградскую область на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу 📺 Ссылки на трансляцию: Ринг А https://vk.
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ПРЯМО СЕЙЧАС‼️ В СУЗДАЛЕ ПРОХОДИТ ФИНАЛ Воспитанники Новоаннинской ДЮСШ представляют Волгоградскую область на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу 📺 Ссылки на трансляцию: Ринг А https://vk.