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Лига чемпионов. «Сабах» — «Славия». Где смотреть, прямая трансляция, онлайн

Сегодня, 13 октября, азербайджанский «Сабах» и чешская «Славия» сыграют друг против друга в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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