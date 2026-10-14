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FiNE NEWS

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Российским лыжникам оставили полный лимит на сезон Кубка мира

Российская команда сохранит максимально возможное представительство на этапах Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2026/2027.

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