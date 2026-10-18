Матч «Рубин» – «Спартак» 19 августа 2026 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Сегодня, 18 октября, казанский «Рубин» в гостях сыграет с московским «Спартаком» в рамках 11-го тура РПЛ.
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