В Ельце и четырех округах Липецкой области введен красный уровень опасности из-за угрозы атак БПЛА

В Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском и Измалковском округах Липецкой области объявлена угроза атаки беспилотниковВ Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском и Измалковском округах Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА.
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