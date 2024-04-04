Полицейские задержали курьера мошенников в Тамбовской области

В течение недели трем пожилым женщинам из Моршанска поступили звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками силовых структур и сообщали пожилым людям о том, что их родственники совершили ДТП, и что за это им грозит уголовная ответственность.
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