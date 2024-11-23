Меркель: Киев не может в одиночку принимать решение о переговорах

Решение о начале переговоров по урегулированию украинского конфликта не может быть принято Киевом самостоятельно, заявила в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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