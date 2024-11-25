Время «красных линий» прошло. Карандаш закончился. Срываем планы Запада

Ипотека, криптовалюта, приватизация и санкции: прогнозы Антона Силуанова Глава министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов в своем недавнем интервью телеканалу «Россия-24» поделился стратегическими прогнозами и планами в области экономики страны. В программе глава ведомства поделился ключевыми направлениями экономической стратегии России, включая приватизацию, использование криптовалют для внешнеэкономических операций и анализ внешней торговли в условиях санкций. Его высказывания подчеркивают стремление правительства адаптироваться к меняющимся условиям и находить новые возможности для экономического роста. Семейная ипотека: ставка остается на уровне 6% Антон Силуанов подтвердил, что ставка по семейной ипотеке составляет 6% и останется на этом уровне. Это решение стало ответом на опасения граждан и участников рынка о возможных изменениях условий программы. Ставка в 6% сохраняется – подчеркнул министр. Он также отметил, что все необходимые средства для реализации программы учтены в бюджете, включая дополнительные 350 миллиардов рублей, выделенных на обеспечение механизма семейной ипотеки. Семейная ипотека, запущенная в 2018 году, позволяет семьям с детьми получить кредит с льготной ставкой. Программа не только дает возможность улучшить жилищные условия, но и является частью государственной политики по поддержке семей. Максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей в крупных городах и 6 миллионов в других регионах. С запуском программы в 2018 году она уже показала свою эффективность, и в июле 2024 года была продлена до 2030 года. Приватизация: новые планы и ожидания Глава министерства финансов также заявил о намерении ведомства рассмотреть приватизацию как один из способов увеличения доходов бюджета. Эта идея стала актуальной на фоне необходимости финансирования различных экономических программ и проектов. Приватизация подразумевает передачу государственной собственности в частные руки, что может создать дополнительный капитал для государства и улучшить управляемость активами. Мы рассматриваем приватизацию как возможность – отметил Силуанов в интервью. Это направление также звучало в дискуссиях в Государственной думе, где обсуждались основные направления денежно-кредитной политики. Приватизация может способствовать более эффективному использованию ресурсов и повышению прозрачности в управлении государственными активами. Силуанов также озвучил планы по приватизации, рассчитывая на поступления в федеральный бюджет в размере 100 миллиардов рублей в 2024 году от продажи государственного имущества. Считаем, что более 100 миллиардов рублей мы сможем получить от приватизации – отметил министр, подчеркнув, что эти средства помогут укрепить бюджетные показатели. Интересно, что в 2023 году от приватизации поступило лишь 28,9 миллиарда рублей при запланированных 1,8 миллиарда. По словам Силуанова, текущая экономическая ситуация требует пересмотра подходов к приватизации, которая позволит значительно увеличить объем поступлений в бюджет.

Юрий Ильинов

Влияние санкций и криптовалюта Министр финансов подчеркивает, что, несмотря на действующие санкции, внешняя торговля России активно развивается. Он отметил рост импорта и нормализацию торгового оборота, что свидетельствует о способности бизнеса находить новые решения в условиях ограничений. Наш торговый оборот растет, импорт увеличивается – говорит Силуанов, добавляя, что «внешнеторговая деятельность найдет возможности для расчетов». Российская экономика, по словам Силуанова, адаптировалась к санкциям, и негативные последствия от западных ограничений обернулись в первую очередь против самих стран, их наложивших. Обсуждая международные санкции, Силуанов отметил, что они создают определенные вызовы для российской экономики, однако не останавливают развитие криптовалютного сектора. Министр подчеркнул значимость цифровых активов для модернизации финансовой системы, уверяя, что Россия должна развивать этот сегмент, чтобы не отставать от мировых тенденций. Криптовалюта становится инструментом не только для частных инвесторов, но и для бизнеса в условиях экономической изоляции. В этом контексте необходимо разработать соответствующие регуляторные механизмы, которые обеспечат безопасность операций с цифровыми активами и защитят интересы граждан и инвесторов. Поддержка экономической стабильности Силуанов акцентировал внимание на том, что министерство активно работает над мерами поддержки экономики и социальной сферы. В условиях экономических вызовов важным направлением остается поддержка занятости, малых и средних предприятий, а также обеспечение доступности жилья. Мы продолжаем проводить политику, направленную на поддержание экономической стабильности, учитывая вызовы, с которыми сталкивается страна – резюмировал министр финансов в своем интервью. Программа семейной ипотеки и меры приватизации – это лишь часть комплексной работы по стабилизации ситуации в экономике. Силуанов также анонсировал переход от субсидирования процентных ставок по кредитам к стимулированию привлечения капитала через выпуск акций и облигаций. Эта инициатива направлена на то, чтобы дать бизнесу возможность не только занимать деньги, но и привлекать средства от инвесторов. Мы хотим перевести бюджетные средства из субсидирования процентных ставок на поддержку выпуска акций и облигаций – пояснил министр. Это может способствовать развитию финансового рынка и инвестиционной активности, что, в свою очередь, будет способствовать росту экономики в долгосрочной перспективе. Прогнозы главы Минфина Антона Силуанова дают надежду на дальнейшую стабильность и рост в российской экономике. Семейная ипотека, планы по приватизации и развитие криптовалютного сектора – все это становится важными инструментами в условиях меняющихся экономических реалий. Важно, чтобы эти меры были реализованы эффективно, и экономика страны смогла адаптироваться к существующим вызовам и продолжить свое развитие. Экономические изменения, которые предлагает министр финансов России Антон Силуанов, свидетельствуют о гибкости и стремлении к адаптации к меняющимся условиям. Приватизация, использование криптовалют и активное развитие внешней торговли подтверждают, что Россия ищет новые пути для роста и укрепления своей экономики. Этот период перемен может стать шагом к более устойчивому экономическому будущему для страны, несмотря на существующие вызовы.