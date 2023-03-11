Спецоперация порождает монстров: наши МТ-ЛБ с корабельными артиллерийскими установками

Как известно, почти любой военный конфликт – это повторяющийся раз за разом дебют кустарей, которые выдают на гора всё новые образцы полевых доработок боевой техники с целью устранить её недостатки или расширить боевые возможности.
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