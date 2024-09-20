АБИИ готов поддержать Казахстан в достижении углеродной нейтральности

Астана, 19 сентября /Синьхуа/ -- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ и Министерство национальной экономики Казахстана подписали декларацию о намерении совместно разработать трехлетний инвестиционный план, который будет отражать секторы, области и проекты для возможного финансирования.