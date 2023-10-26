Новое пожарное депо появится в Алматы уже в ноябре

Новое пожарное депо откроется в Алматы раньше запланированного срока, передаёт inАlmaty.kz. По информации пресс-службы акимата города, пожарное депо расположено в Бостандыкском районе и рассчитано на пять микрорайонов: «Казахфильм», «Кокшокы», «Алатау», «Нур-Алатау», «Ерменсай».