В России в 2025 году могут кратно увеличиться штрафы банкам за обман клиентов

В России с 2025 года планируют во много раз поднять штрафы банкам за обман потребителей. Об этом газете "Известия" заявили глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.