МИД РФ и заложники в Газе: Вначале спасти россиян, а получится — и остальных

Россия может стать лучшим переговорщиком по всем гражданским лицам, удерживаемым ХАМАС Игорь Плюснин Фото: IMAGO/APAimages/ Global Look Press Россия запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые могут находиться в заложниках.
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