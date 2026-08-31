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Царьград

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Разнылись из-за бензина? А у чиновников всё нормально: Яна Поплавская сказала, что будет дальше

Разнылись из-за бензина? А у чиновников всё нормально: Яна Поплавская сказала, что будет дальше

Разнылись из-за бензина? А у чиновников всё нормально: Яна Поплавская сказала, что будет дальше. Если хотя бы треть водителей спустятся в метро или пойдут на остановки автобусов и трамваев, то мы получим гигантские очереди.

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