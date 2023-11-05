Параллельный импорт в России пошел на спад

Уже более ста тысяч машин попало в РФ по параллельному импорту с начала 2023 года. Аналитики говорят, что за три квартала зарегистрировано 102 395 «параллельных» машин (легковые, пикапы и коммерческие), это 13% от всего объема регистраций по стране.
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