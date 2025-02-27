Странное видео о будущем. Ольга Будина всё показала: "Мне очень страшно"

Актриса Ольга Будина оценила одно из странных видео, которых всё больше появляется в интернете. Посвящены они, по сути, будущему - демонстрируют развитие технологий, а именно диалог между двумя искусственными интеллектами.
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