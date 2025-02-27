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Царьград

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  • Eduard
    Кто вообще может в нормальном уме поверить,что на НАТО могут напасть? Кому они врут?НАТО боится Росси...
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Странное видео о будущем. Ольга Будина всё показала: "Мне очень страшно"

Странное видео о будущем. Ольга Будина всё показала: "Мне очень страшно"

Актриса Ольга Будина оценила одно из странных видео, которых всё больше появляется в интернете. Посвящены они, по сути, будущему - демонстрируют развитие технологий, а именно диалог между двумя искусственными интеллектами.

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