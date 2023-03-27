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Нагельсманн – фаворит на пост тренера «Тоттенхэма» по окончании сезона

Экс-главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Тоттенхэм» по окончании сезона. 35-летний немец – фаворит на пост главного тренера «шпор», который до конца мая будет занимать Кристиан Стеллини, сообщает журналист Иан Эйбрахамс.

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