Приморцы разобрали все билеты на Улицу Дальнего Востока за один день

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ФедералПресс. Меньше суток понадобилось жителям Приморского края, чтобы разобрать все свободные слоты для посещения выставки «Улица Дальнего Востока».
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