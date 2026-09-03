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Приморцы разобрали все билеты на Улицу Дальнего Востока за один день

Приморцы разобрали все билеты на Улицу Дальнего Востока за один день

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ФедералПресс. Меньше суток понадобилось жителям Приморского края, чтобы разобрать все свободные слоты для посещения выставки «Улица Дальнего Востока».

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